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محافظة القاهرة تطلق مبادرة لتشجير أسطح المنازل.. والمحافظ: نزرعها بالمجان

الأحد، 14 يوليه 2019 10:36 ص
محافظة القاهرة تطلق مبادرة لتشجير أسطح المنازل.. والمحافظ: نزرعها بالمجان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفد مبادرتى "ريادى التنمية المستدامة" و"إدراك وطن 2030" واللتان تم إنشاؤهما لدعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وطلب الشباب من محافظ القاهرة خلال اللقاء السماح لهم بالبدء فى المساهمة فى مبادرة لتشجير وتزيين أسطح المنازل فى القاهرة، وكذلك تنظيم و إدارة العلاقات بين شركاء المجتمع المدنى والرعاة القائمين على تنفيذ المشروع والجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة، كما سيقوم شباب المبادرتين بعمل ندوات تثقيفية عن تطبيق زراعة الأسطح فى المدن المستدامة لتوعية المواطنين بأهميتها.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً حملة نظافة أسطح العقارات بإحياء القاهرة مطالباً الشباب بضرورة التواصل و التنسيق مع قاطنى العقارات لتسهيل مهمتهم خاصةً وأنه سيتم زراعة هذه الأسطح بالمجان للقاطنين فيها و لن يتم تحميلهم أية أعباء مادية، و سيكون دور السكان هو المساهمة فى الحفاظ عليها والاستفادة من عائدها مضيفاً أنه سيتم التنسيق مع مسئولى الزراعة لاختيار النباتات التى تصلح للزراعة على الأسطح.

وأكد شباب المبادرتين على أنهم سيقومون بالمساهمة فى توفير شتلات وشجيرات و مزروعات تصلح لزراعة أسطح العقارات و كذلك توفير السيارات والمعدات اللازمة لنقلها بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى، كما سيساهم متخصصين وعمال تابعين للمبادرتين فى تسكين و تنسيق النباتات فوق أسطح العقارات التى سيتم اختيارها، كما سيقوم متطوعون و أفراد بالإشراف على التنفيذ والتنسيق بين قاطنى العقارات المشاركة و المتخصصين والعمال للتأكد من تنفيذ المشروع على أكمل وجه، وسوف تتولى المبادرتين توفير المتطوعين من الشباب وتدريبهم والإشراف عليهم بمساهمة من رعاة من المجتمع المدنى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة سوف تتولى دعم هذه المبادرة فى إطار تبنيها لتطبيقات التنمية المستدامة وإيمانها بضرورة زيادة الرقعة الخضراء فى محافظة القاهرة.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورئيس هيئة نظافة و تجميل القاهرة.


زراعة الاسطح

اسطح المنازل

الاسطح الخضراء

القاهرة

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