سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 02:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ"50 " الأربعاء المقبل برئاسة السعودية

الأحد، 14 يوليه 2019 02:36 م
مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ"50 " الأربعاء المقبل برئاسة السعودية جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب ، أعمال دورته العادية الخمسين ، بفندق "الماسة " بمدينة نصر ، يوم ،الأربعاء، المقبل ، برئاسة السعودية، حيث سيتم خلال هذه الدورة مناقشة عدد من قضايا الإعلام الهامة ، ورؤاه الاستراتيجية ، وبحث آليات تطويره.

 

ويشارك - في الاجتماع - وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية التي تمارس مهاما إعلامية.

 

يذكر - في هذا الصدد - أنه يسبق عقد هذه الدورة ، اجتماع الدورة العادية "93" للجنة الدائمة للإعلام العربي، غدا،الإثنين، واجتماع الدورة "11 " للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد،الثلاثاء ، لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس ، تمهيداً لعرضه على وزراء الإعلام لاعتماده.

 

ويتضمن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب ، ثماني عشر بنداً، تتصدرها القضية الفلسطينية ، كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس ، والتي لازالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية ، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته ، كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي "الأحادي " بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

ويأتي في صدارة أولويات هذه الدورة ، اعتماد النسخة "المحدثة " لميثاق الشرف الإعلامي العربي ، الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

 

ويظل بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" بندا دائما على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس خلال هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة ، بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

 

كما يناقش جدول الأعمال خلال الدورة عدداً من البنود الهامة الأخرى ومنها : الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، وموضوعات أخرى.

 

وتشهد فعاليات الدورة استحداث بند جديد وهو: إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية ، والذى يعد مجالا جديدا للدارسة يستهدف لحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة ، في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

 

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين في فعاليات الدورة الرابعة لجائزة "التميز الإعلامي العربي " تحت شعار : " القدس في عيون الإعلام"، حيث سيتم تكريم عدداً من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس .

 

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب ، يأتي ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ، ويضم في عضويته الدول الأعضاء لدى الجامعة ، ويعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء ، ويمكن أن يعقد اجتماعا "طارئاً " عند الضرورة.

 

 


الجامعة العربية

وزراء الاعلام العرب

اسرائيل

فلسطين

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة