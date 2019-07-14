سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 08:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

ما هى وظيفة الكيس الأمنيوسى الحامل للجنين داخل الرحم

الأحد، 14 يوليه 2019 08:30 م
ما هى وظيفة الكيس الأمنيوسى الحامل للجنين داخل الرحم حامل - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكيس الأمنيوسي هو الكيس المملوء بالسوائل والذى يحمل الجنين فى الرحم، ويعمل على حمايته والمساعدة في تنظيم درجة حرارة الطفل.

بالإضافة إلى حماية الجنين من الأخطار الجسدية، فإن الكيس الأمنيوسي يمنع الملوثات الخارجية مثل الجراثيم، من الوصول إلى الجنين، وإذا حدث تمزق فى كيس السلى وهو غشاء يفصل المشيمة عن السائل الأمنيوسي قبل أن يصبح الجنين جاهزًا للولادة فمن المحتمل أن يحدث عدد من المضاعفات.

يصبح الجنين عرضة للإصابة من الجراثيم إذا أصبح الحبل السري، الذي يزود الجنين بالأكسجين والمواد المغذية مضغوطًا، مما قد يسبب انفصالا فى المشيمة عن جدار الرحم في حالة تلف الكيس السلى، مما قد يؤدى إلى نزيف داخلي، ويؤدى فى النهاية إلى حدوث الولادة المبكرة.

الكيس الأمنيوسي
الكيس الأمنيوسي

 

أعراض تسرب الكيس الأمينوسى

يسرد موقع "WebMD" الأعراض الرئيسية للكيس الأمنيوسي المتسرب، والمعروف أيضًا باسم تمزق الأغشية، وجود انفجار وحدوث تصريف يشبه الماء يتسرب أو يتدفق من المهبل، ويكون السائل في بعض الأحيان لديه مسحة صفراء، كما قد تشمل الأعراض المحتملة الأخرى النزيف المهبلى وألما أسفل البطن أو أسفل الظهر.


الكيس الأمنيوسى

الرحم

نزيف مهبلى

الم اسفل البطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة