للمقبلات على الزواج.. نصائح للحفاظ على صحة المهبل

كتبت فاطمة ياسر

عند اقتراب موعد الزواج تسعى الكثير من العرائس لمعرفة ما هى أهم النصائح التى يجب عليهن القيام بها للحفاظ على صحة المهبل، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالى وفقا لموقع "HEALTHLINE".

- قبل الزفاف بفترة 3 أشهر يجب عليك السعى حول تنظيم الدورة الشهرية، وذلك فى حالة أنك تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، عن طريق إجراء بعض الفحوصات اللازمة التى تسعى للسعى لمعرفة السبب وراء عدم انتظام الدورة الشهرية.

- عليك العلم سيدتى أن فى بداية الزواج ستعانين من الالتهابات المهبلية، فهى تزيد من شعورك وإصابتك بألم شديد أثناء الجماع والتبول، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بالذهاب للأطباء، ومعرفة أفضل أنواع الغسول المهبل الذى يساعد فى التخلص والقضاء على البكتيريا المضرة، والمنع من تكوينها بشتى الطرق.

- يجب عليك الذهاب للطبيب قبل موعد زفافك بفترة لا تقل عن شهر، للتعرف على أفضل موانع الحمل أول الزواج دون تأثر الخصوبة، ولذا يجب عليك التعرف على ما يفيدك وما يضرك.

- الاهتمام بنظافة الجهاز التناسلى عن طريق استخدام المطهرات الطبية ونوع غسول جيد.