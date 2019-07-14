سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 10:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

لقاء مسئولى البيئة ونقيب المعلمين يبحث تنظيم برامج توعية ودورات تدريبية

الأحد، 14 يوليه 2019 09:26 م
لقاء مسئولى البيئة ونقيب المعلمين يبحث تنظيم برامج توعية ودورات تدريبية خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع مسئولى وزارة البيئة، والدكتور مجدي علام خبير البيئة، وذلك لبحث التعاون المشترك في تنظيم برامج توعوية وتدريب للمعلمين والطلاب وأيضاً تطوير البيئة المحيطة بالمدارس خاصةً بالمناطق الشعبية والريفية الفقيرة على أن تكون تحت رعاية وزارة البيئة.
 
ومن جانبها رحبت وزارة البيئة بالتعاون المشترك مع نقابة المهن التعليمية خاصةً وأنها تعد أكبر نقابة مهنية في الشرق الأوسط وتغطي مقراتها كافة مناطق الجمهورية ولها الكثير من التجارب الناجحة مثل تشجير أسوار المدارس.
 
وأعرب نقيب المعلمين عن سعادته باللقاء المثمر مشيداً بالمبادرات التي تطلقها الوزارة والتي كانت آخرها مبادرة توزيع الأكياس البديلة صديقة البيئة لاستخدامها بدلاً من الأكياس البلاستيكية المضرة.
 
وأوضح الزناتي أنه تم استعراض العديد من البرامج محل التعاون والاهتمام المشترك بين النقابة ووزارة البيئة منها ( أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية – تشجير المدارس – التوعية البيئية - المخلفات الصلبة -  توزيع 1000 حاوية قمامة بالمدارس لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالنظافة ". 
 
 

البيئة

نقابة المعلمين

الاكياس البلاستيك

تشجير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة