لسرقته "كانز".. القبض على 3 أشخاص قتلوا سايس سيارات فى عابدين

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص قتلوا عامل يمسح سيارات، بعدما تعدوا عليه بالضرب، فى شارع عدلى بمنطقة عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.