فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة وسط استقبال حافل من أهالى العاقولة

استقبل أهالى قرية العاقولة بمركز الرياض الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بالورود والأعلام وهتافات تحيا مصر، لافتتاح مدرسة الأمل الإعدادية الثانوية الجديدة بالعاقولة بالرياض بتكلفة 4.2 مليون جنيه، بإدارة الرياض التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس، بمناسبة احتفالات المحافظة بثورة 30 يونيو المجيدة.

وفى بداية الافتتاح استقبل فريق كورال المدرسة محافظ كفرالشيخ بفقرة غنائية بعنوان "بنحبك يا مصر"، كما زرع محافظ كفر الشيخ، الأشجار المثمرة، بمدرسة الأمل الإعدادية الثانوية الجديدة بالعاقولة بالرياض بإدارة الرياض التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس وفائى الشناوى، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه افتتح مدرسة الأمل الإعدادية الثانوية الجديدة بإدارة الرياض التعليمية بقرية بقلولة بالرياض بتكلفة 4 ملايين و234 ألفا و607 جنيهات على مساحة 1432.5 م2 _ أرضى و4 طوابق، تضم 12 فصلا، لخفض الكثافة بالفصول من 49 إلى 36 طالبا، لافتاً أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واع يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم انشاء مدارس جديدة، فضلاً عن أعمال الإحلال الجزئى أو الكلى أو توسعة بعض المدارس أو اضافة مبانى جديدة داخل المدارس دون التأثير على مساحة المدرسة، لافتاً أنه لن يتم صرف المستخلص النهائى والمستحقات المالية للمقاول إلا بعد الانتهاء من كافة الملاحظات الموجود فى المدرسة.

وقال محافظ كفرالشيخ، يتم مراعاة انشاء حمامات لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن المدارس الجديدة، لافتاً أن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا، ويتم زراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس لرفع مستوى التجميل وزيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة لطلاب المدرسة، مقدمًا الشكر للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع المعلمين والعاملين على جهودهم المبذولة فى تحسين مناخ التعليم للمحافظة.

على جانب آخر استمع محافظ كفرالشيخ، لطلبات أهالى العاقولة، ومنها طلب أهالى قرية العاقولة الغربية بمشروع صرف صحى للقرية، مؤكداً إنه لأول مرة فى تاريخ المحافظة يتم إنشاء 99 مشروع صرف صحى على مستوى المحافظة بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإدراج القرية فى أقرب خطة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هناك 843 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز قلين، والرياض، وفوه، والحامول، ومطوبس، ولدينا الامكانيات التى تتيح تسليم هذه الوحدات السكنية لمن قام بسداد مقدم حجز 5 آلاف و9 آلاف بالمشروع القومى للإسكان، طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، والتى تضمنت 240شقة سكنية بقلين، و392بالقليعة بالحامول، و70 شقة سكنية بالرميلى بفوه، و93 شقة سكنية بقرى برمبال والجزيرة الخضراء بمطوبس، و47 شقة سكنية بالمثلث بالرياض، بإجمالى عدد وحدات 843 وحدة سكنية جاهزة للتسليم وعلى من يرغب من المستحقين استلام وحدة سكنية ضمن هذه الوحدات اختيار أقرب مركز له لإنهاء إجراءات التحويل والتسليم من اصحاب مقدم الحجز الـ5 و9 آلاف جنيه، فضلاً عن مناقشة عدد آخر من طلبات ومقترحات المواطنين بالقرية.

كما محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بصرف مستحقات العمال، كما كلف " المحافظ "، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمواصلة تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين والتواصل معهم، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم.