فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعبرون عن انزعاجهم بسبب الهجمات فى الخليج

(رويترز)

قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأحد، إنها قلقة من تصعيد التوتر فى الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووى مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.

وأضافت الدول الأوروبية الثلاث فى بيان مشترك، أنه عقب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وقرار طهران عدم الوفاء ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، فقد بات من المحتمل انهيار الاتفاق المبرم قبل أربعة.

وذكر البيان المشترك الذى أصدره مكتب الرئيس الفرنسى أن "المخاطر تستدعى من كل أطراف (الاتفاق) التوقف للنظر فى التداعيات المحتملة للإجراءات التى اتخذتها".

وأضاف "نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".