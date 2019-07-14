فتح مراكز علاج سرطان الثدى أمام المفحوصات بمبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة

وتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات تضم كل من، جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية".

وتستمر المرحلة الأولى للمبادرة القومية للرئيس للكشف عن سرطان الثدى من أول يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، وتستهدف 8 ملايين و726 ألف سيدة.