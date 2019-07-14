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فتح مراكز علاج سرطان الثدى أمام المفحوصات بمبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة

الأحد، 14 يوليه 2019 03:46 م
فتح مراكز علاج سرطان الثدى أمام المفحوصات بمبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة حملات توعية بمرض سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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بدأت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فى فتح مراكز العلاج من أورام الثدى بـ 9 محافظات أمام السيدات المفحوصات فى مراكز الكشف بالوحدات الصحية المنتشرة بمحافظات المرحلة الأولى.

وأكدت المبادرة الرئاسية للكشف عن صحة المرأة والمستهدف بها الكشف المبكر عن سرطان الثدى، أن الفحص للكشف عن المرض مبكرا يوفر رحلة علاج طويلة وتابعت: "احرصوا على الكشف".
 

وتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات تضم كل من، جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية".

وتستمر المرحلة الأولى للمبادرة القومية للرئيس للكشف عن سرطان الثدى من أول يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، وتستهدف 8 ملايين و726 ألف سيدة.

ويوجد 1030 وحدة صحية بـ 9 محافظات تقوم بفحص السيدات للكشف عن سركان الثدى ويتوفر بكل وحدة عيادة لتقديم الفحص الطبى الشامل والتوعية الكاملة للسيدات.

 


سرطان الثدى

مراكز العلاج

مبادرة الرئيس

صحة المرأة

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