ضبط 9 قطع حشيش وتمثال يشتبه فى أثريته بحوزة شخصين بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش وتمثال يشتبه فى أثريته بحوزة شخصين بمركز الخارجة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كمية من مخدر الحشيش وتمثال أثرى مقلد بحوزة شخصين بمدينة الخارجة.

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الخارجة عن حيازة شخصين مواد مخدرة، وتمثال مقلد يستخدم فى النصب على المواطنين، وجرى تقنين الإجراءات، وتشكلت قوة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس مباحث الخارجة، والنقباء مصطفى عبد الباقى، محمود حمادة، معاونى مباحث القسم، وضبطت عاطل مقيم الخارجة مواليد 1991 وبحوزته 9 قطع حشيش كبيرة الحجم، وهاتف محمول و450 جنيهًا، وعاطل 24 سنة، بحوزته تمثال أثرى مقلد يستخدمه فى النصب بعد رصد مكالمات وفيديوهات ورسائل للإيقاع بضحاياه بالتنسيق مع شرطة المعلومات والانترنت.

كشفت محاضر الواقعتين، حيازة المتهم للحشيش بقصد الإتجار، والتمثال الأثرى المقلد بغرض النصب على المواطنين، وبيع أثار سليمة، حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضران رقم 3560 جنح، و1560 إدارى، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.