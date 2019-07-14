سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 03:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط 250 لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالسنطة

الأحد، 14 يوليه 2019 03:19 م
ضبط 250 لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالسنطة سولار -ارشيفيه
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن ضباط مباحث التموين بالسنطة بمحافظة الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباح التموين بالغربية، من ضبط 250 لتر سولار مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، داخل محل لإصلاح الكاوتش بقرية ميت يزيد مركز السنطة.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط "السيد.ا.ا" 39سنة صاحب محل اصلاح كاوتش بقرية ميت يزيد بالسنطة، وبحوزته 250 لتر سولار مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

مدير امن الغربيه

سولار مدعم

السنطه

مباحث التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة