ضبط 250 لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالسنطة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالسنطة بمحافظة الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباح التموين بالغربية، من ضبط 250 لتر سولار مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، داخل محل لإصلاح الكاوتش بقرية ميت يزيد مركز السنطة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط "السيد.ا.ا" 39سنة صاحب محل اصلاح كاوتش بقرية ميت يزيد بالسنطة، وبحوزته 250 لتر سولار مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.