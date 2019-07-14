ضبط 21 قطعة سلاح و3 تجار مخدرات فى حملة مكبرة بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتهمين.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ضبط 21 قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (14 فرد خرطوش، 4 بندقية خرطوش، بندقية آلية و2 مسدس).

كما تمكنت وحدة مكافحة المخدرات من ضبط 3 تجار مخدرات، و2 من المتعاطين، وعُثر بحوزتهم على 55 جرام حشيش، 33 قرص مخدر، و13 جرام هيروين بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

من جانب آخر، شنت وحدة تنفيذ الأحكام حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 1698 حكمًا قضائيًا متنوع ما بين الجنائى والحبس الجزئى والمستأنف، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.