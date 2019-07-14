سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 07:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط 21 قطعة سلاح و3 تجار مخدرات فى حملة مكبرة بالمنيا

الأحد، 14 يوليه 2019 07:23 ص
ضبط 21 قطعة سلاح و3 تجار مخدرات فى حملة مكبرة بالمنيا حبس-أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتهمين.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ضبط 21 قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (14 فرد خرطوش، 4 بندقية خرطوش، بندقية آلية و2 مسدس).

كما تمكنت وحدة مكافحة المخدرات من ضبط 3 تجار مخدرات، و2 من المتعاطين، وعُثر بحوزتهم على 55 جرام حشيش، 33 قرص مخدر، و13 جرام هيروين بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

من جانب آخر، شنت وحدة تنفيذ الأحكام حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 1698 حكمًا قضائيًا متنوع ما بين الجنائى والحبس الجزئى والمستأنف، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

 
 

 


أمن المنيا

مخدرات

حملة أمنية بالمنيا

الاسلحة بالمنيا

متهمين المنيا

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

مرشح جمهورى يشترط وجود رجل "مِحرم" لعقد لقاء مع صحفية أمريكية

مرشح جمهورى يشترط وجود رجل "مِحرم" لعقد لقاء مع صحفية أمريكية

التشكيل المتوقع لمباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

التشكيل المتوقع لمباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

مارفل تتفوق على ديزنى فى شباك التذاكر .. اعرف الإيرادات

مارفل تتفوق على ديزنى فى شباك التذاكر .. اعرف الإيرادات

تعرف على المواد المنظمة لحل الجمعيات فى قانون العمل الأهلى

تعرف على المواد المنظمة لحل الجمعيات فى قانون العمل الأهلى

التموين: صرف 55 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 55 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

قصة 7 سجناء حول العالم حفروا نفقا تحت الأرض للهروب قبل الاصطدام بالكلاب.. صور

قصة 7 سجناء حول العالم حفروا نفقا تحت الأرض للهروب قبل الاصطدام بالكلاب.. صور

100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا

100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا

عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home

عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home

تعرف على النفقات والأجور المستحقة للزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية

تعرف على النفقات والأجور المستحقة للزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال بما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال بما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة