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ضبط شبكة لتسهيل الدعارة تقودها موظفة بأسيوط

الأحد، 14 يوليه 2019 02:53 م
ضبط شبكة لتسهيل الدعارة تقودها موظفة بأسيوط حبس -أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكن ضباط مباحث الآداب، برئاسة المقدم عبد الغفار محمود رئيس مباحث الآداب، بالتنسيق مع ضباط قسم ثان أسيوط، من ضبط شبكة لتسهيل الدعارة تقودها موظفة بأحد المعاهد بأسيوط.
 
كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم عبد الغفار محمود رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن أسيوط، يفيد تمكنه بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط 4 ساقطات يدرن شقة لتسهيل الدعارة بقيادة موظفة بأحد المعاهد بأسيوط حيث تم القبض على كلا من " أ . ح . ع " 30 سنة موظفة وهى من تقود الشبكة ،ومعها 3 ساقطات أخريات وهن " ف . ع " 32 سنة لا تعمل ، " ح . ع " 31 سنة لا تعمل ، " أ . م " 41 سنة لا تعمل وعثر بحوزتهن على مخدر الحشيش وعقاقير وأقراص مخدرة ومبالغ مالية وهواتف محمولة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية.
 

اسيوط

مباحث الآداب

شبكة دعارة

حوادث اسيوط

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