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صور.. سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى الثاني في تورونتو

الأحد، 14 يوليه 2019 04:11 ص
صور.. سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى الثاني في تورونتو السفير أحمد ابو زيد
كتب - أحمد جمعة

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شارك السفير أحمد ابو زيد يوم السبت 13 يوليو الجارى في افتتاح النسخة الثانية من المهرجان القبطى المصرى السنوى، المقام بمدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى بكندا، بحضور عشرات الآلاف من أبناء الجالية المصرية ورئيس حزب المحافظين الكندى " أندرو شير" ورئيس وزراء حكومة أونتاريو وبرلمان المقاطعة وممثل عن رئيس وزراء كندا. 
 
وقد ألقى السفير أبو زيد كلمة في افتتاح المهرجان، أكد خلالها علي الأهمية الكبرى لانعقاد هذا المهرجان كل عام لكونه يظهر مختلف مكونات الثقافة والفنون والحضارة المصرية علي الساحة الكندية، ويبرز الدور المؤثر والفعال لأبناء الجالية المصرية في كندا. وقدم السفير المصرى التهنئة للجنة المنظمة للمهرجان علي الصورة المشرفة التي خرج بها، والتي تعكس قيمة العمل الجماعى في إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات.
 
هذا، وقد احيا المهرجان الفنان هشام عباس، وعازف الكمان عزمى مجدى، والفرقة القومية للفنون الشعبية التي تقدم عروضا في كل من تورونتو والعاصمة اوتاوا هذا الاسبوع بتنظيم من السفارة المصرية في كندا ووزارة الثقافة.
 
سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (6)
 
 
سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (7)
 
 
سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (1)
 

سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (2)
 

سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (3)
 

سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (4)
 

سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى (5)
 

 


سفير مصر في كندا

السفير أحمد ابو زيد

المهرجان القبطى المصرى

كندا

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