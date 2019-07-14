صور.. انقطاع الكهرباء على نطاق واسع فى مناطق من مانهاتن بنيويورك الأمريكية

رويترز

أشارت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع فى مناطق بحى مانهاتن بنيويورك مساء السبت مع تأثر محطات مترو الأنفاق وإطفاء أنوار الشوارع فى جزء من منطقة أبر وست سايد.

وقالت شبكة مترو الأنفاق بنيويورك إنها تلقت بلاغات عن انقطاع الكهرباء بمجمع محطات عبر مانهاتن .

وقالت على تويتر " نعمل على تحديد الأسباب واستمرار حركة القطارات. مزيد من المعلومات سيأتي".



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك



انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك