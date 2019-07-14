سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 03:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انقطاع الكهرباء على نطاق واسع فى مناطق من مانهاتن بنيويورك الأمريكية

الأحد، 14 يوليه 2019 01:40 ص
صور.. انقطاع الكهرباء على نطاق واسع فى مناطق من مانهاتن بنيويورك الأمريكية انقطاع الكهرباء
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أشارت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع فى مناطق بحى مانهاتن بنيويورك مساء السبت مع تأثر محطات مترو الأنفاق وإطفاء أنوار الشوارع فى جزء من منطقة أبر وست سايد.

وقالت شبكة مترو الأنفاق بنيويورك إنها تلقت بلاغات عن انقطاع الكهرباء بمجمع محطات عبر مانهاتن .

وقالت على تويتر " نعمل على تحديد الأسباب واستمرار حركة القطارات. مزيد من المعلومات سيأتي". 

انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (1)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 

 

انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (2)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 

 

انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (3)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 

 

انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (4)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 

 

انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (5)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 

 

انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (6)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 
 
 
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (7)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 
 
 
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك (8)
انقطاع الكهرباء فى مانهاتن بنيويورك 

 


انقطاع الكهرباء

مانهاتن

نيويورك

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"منذ رمضان الماضى" شكوى أهالى فاقوس بالشرقية من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:30 م

للإصلاح والصيانة.. انقطاع الكهرباء غدا بمدينة بركة السبع والقرى التابعة لها

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:24 م

انقطاع الكهرباء يومين عن هليوبوليس الجديدة.. السكان: الكهرباء ليست مشكلتنا الوحيدة وتجميع الصرف الصحى فى بركة بالجبل ومياه الشرب ملوثة.. والشركة المنفذة: تسليم محطات المياه والكهرباء خلال شهر.. صور

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:03 م

حرائق غابات فى أوروبا وانقطاع للكهرباء وسط موجة حارة غير مسبوقة

السبت، 29 يونيو 2019 04:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا

100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا

عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home

عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال بما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال بما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

باريس سان جيرمان يحدد شرطه لعودة نيمار إلى برشلونة

باريس سان جيرمان يحدد شرطه لعودة نيمار إلى برشلونة

مصر تحتضن أعضاء مجلس النواب الليبى للتشاور حول دور البرلمان فى بناء الدولة الحديثة.. 80 نائبًا ليبيًا يبحثون بالقاهرة سبل التعامل مع الأزمة الليبية.. برلمانيون لـ"اليوم السابع": مصر تدعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب

مصر تحتضن أعضاء مجلس النواب الليبى للتشاور حول دور البرلمان فى بناء الدولة الحديثة.. 80 نائبًا ليبيًا يبحثون بالقاهرة سبل التعامل مع الأزمة الليبية.. برلمانيون لـ"اليوم السابع": مصر تدعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب

مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة

مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة

أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

الأولى على الثانوية العامة "دمج" بالقليوبية: إعاقتى لم تمنعني من التفوق

الأولى على الثانوية العامة "دمج" بالقليوبية: إعاقتى لم تمنعني من التفوق

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

سفير الاتحاد الأوروبى: اهتمام كبير بالسياحة فى مصر لشواطئها الخلابة

سفير الاتحاد الأوروبى: اهتمام كبير بالسياحة فى مصر لشواطئها الخلابة

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة