صندوق " تحيا مصر " يفتتح مشروع شارع 306 فى مدينة طنطا

كتب مدحت وهبة

افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية وأسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس لتطوير والإدارة ، الذراع الاستثماري لصندوق تحيا مصر، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، مشروع شارع 306 بطنطا.



وقال أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس ، إن شارع 306 بطنطا سيصبح متنزها لكل أهالي محافظة الغربية لما يضمه من عربات طعام تلائم اذواق كافة الطبقات والأعمار ، فضلا عن انه وفر ما يقرب من 150 فرصة عمل، ممثلين لـ25 وحدة تقدم وجبات سريعة ومشروبات غذائية وحرف يدوية وتراثية، فضلا عن بعض الانشطة الترفيهية كالألعاب الالكترونية، كما يضم الشارع منطقة العاب آمنة للأطفال.



وأضاف الشافعي، أن شارع 306 سيصبح خلال فترة قصيرة الوجهة الأولى للأسر المصرية القاصدة التنزه في مختلف محافظات الجمهورية، كما انه مخطط له ان يصبح الملتقى الأكبر في الشرق الاوسط لمقدمي الاغذية والوجبات السريعة.



ومن جانبه قال اللواء مهندس هشام السعيد ، محافظ الغربية ، إن شارع 306 يقع بشارع البحر وهو وأحد من أهم شوارع طنطا، وتبلغ مساحته 2600 متر، واقرب ما يكون لجامعة طنطا بحيث يتيح فرصة للشباب في الاستثمار ويخدم ايضا شباب الجامعة ويوفر لهم مكانا يتنزهون فيه فى اوقات الراحة .





