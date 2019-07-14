سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 04:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

ريوان محمد عبد الخالق "الثالث مكرر علمى رياضة": كنت بذاكر 11 ساعة فى اليوم

الأحد، 14 يوليه 2019 03:41 م
ريوان محمد عبد الخالق "الثالث مكرر علمى رياضة": كنت بذاكر 11 ساعة فى اليوم ريوان محمد احمد عبد الخالق
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت ريوان محمد أحمد عبد الخالق، الثالث مكرر علمى رياضة فى نتيجة الثانوية العامة 2019، أنه فور إعلان النتيجة، اتصلت بى إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، لإعطائى منحة للدراسة بكلية الهندسة فيها.

وأضافت: "كانت متفوقة وحصلت على مجموع 409 من 410، علمى رياضة، أى 99.76%، موضحة أنه كان حلم بالنسبة لى أن أحصل على منحة وقد تحقق حلمى.

وقالت كنت بذاكر 11 ساعة فى اليوم، "علشان أخلص كل دروسى"، وكنت بأخذ دروس فى كل المواد فى سنتر علشان مفيش مدرسة.

وأضافت: "كنت استيقظ مع الفجر أصلى، وبعدها أذاكر، وبعدين أخذ راحة، ثم أكمل مذاكرة تانى، وكنت فى مدرسة حكومى لغات".

وتابعت: "أنا الحمد لله كنت بأطلع الأولى أو الثانية على المدرسة، ولأول مرة أطلع الثالث مكرر علمى رياضة على الجمهورية، مضيفة رغم إن بابا اخصائى تغذية بجامعة عين شمس، وماما دكتورة فى مكافحة العدوى، لكن ميولى أكثر للهندسة، واخترت خول علمى رياضة، مكنتش باشرب قهوة وكنت شايفة إن السهر حاجة مش كويسة، بأنام مبكرا واستيقظ مبكرا، واتناول الأغذية التى تمدنا بالطاقة، والتى تحتوى على أوميجا 3 وعسل النحل، وكنت مواظبة عليهما، والأكل الصحى من الخضار والفاكهه".  


اورائل الثانوية العامة

ريوان محمد احمد عبد الخالق

الثالث علمى رياضة مكرر

نصائح من الاوائل لطلبة الثانوية العامة

مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات

الاوائل

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للعام الثالث على التوالى طلاب وطالبات الأقصر خارج سباق أوائل الثانوية العامة

الأحد، 14 يوليه 2019 02:40 م

أوائل الثانوية العامة 2019.. المذاكرة والصبر حققا الإنجاز

الأحد، 14 يوليه 2019 01:06 م

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

الأحد، 14 يوليه 2019 12:42 م

التعليم: البنات تفوقن على البنين فى نتيجة وأوائل الثانوية العامة

الأحد، 14 يوليه 2019 12:10 م

لبنى عسل تتألق بـ"الحياة اليوم" تناقش أوائل الثانوية العامة..وتفضح التدخل التركى بليبيا..خبير: تركيا أرسلت 19 ضابطا لإدارة المعارك فى ليبيا ودعم الميليشيات..وتتناول الحملةالرئاسية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى

الأحد، 14 يوليه 2019 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة