رئيس الوزراء الكويتى يشيد بعلاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبى

الكويت(أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الأحد، بالعلاقات المتميزة بين بلاده والاتحاد الأوروبى، وحرص الجانبين على التنسيق الدائم فى مختلف المواقف والقضايا التى تعزز الأمن والسلم فى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الكويتى، اليوم الأحد، بقصر بيان، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فى الاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موجيرينى والوفد المرافق، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأشار الشيخ جابر المبارك إلى أن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبى فى الكويت يؤكد حرص الاتحاد على توطيد علاقته التاريخية مع الكويت وتنميتها فى المجالات التى تخدم مصالح شعب الكويت وشعوب الاتحاد الأوروبى.

يذكر أن فديريكا موجيرينى كانت قد وصلت إلى الكويت أمس السبت، لحضور الافتتاح الرسمى لمقر بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الكويت، والذى تم صباح اليوم.