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رئيس إذاعة كينيا يطالب الدول دعم الإعلام الحكومى لمواجهة إعلام أصحاب المصلحة

الأحد، 14 يوليه 2019 01:36 م
رئيس إذاعة كينيا يطالب الدول دعم الإعلام الحكومى لمواجهة إعلام أصحاب المصلحة ورشة العمل التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
كتبت- هناء أبو العز

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قال نعيم بلال، رئيس هيئة الإذاعة فى كينيا، إن أفريقيا بها الكثير من التكتلات المتشاركة فى السياسة والاقتصاد والأمور المجتمعية، لذا فإن فكرة توحيد الشعوب الأفريقية لم تعد حلمًا، بل واقع قطعنا فيه أشواط، مشيرا إلى أن هذا كان هدف تأسيس الاتحاد الأفريقى من البداية.

 

وأشار بلال، فى كلمته خلال الجلسة الأولى لورشة العمل التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى أن سبب عدم اكتمال التكامل الأفريقى، رغم وجود الكوميسا وخلافه، بسبب عدم قيام الاعلام بدوره كأحد الأعمدة الأساسية للتكامل الأفريقى، وتعزيز دوره فى ما يتعلق بتوعية الشعوب والمتطلبات الأفريقية.

 

ولفت رئيس هيئة الإذاعة فى كينيا، إلى وجود دولة سادسة فى شرق أفريقيا وهى جنوب السودان، ومعظم دول الشرق لا يعرفون شيئا عما يحدث بها، بسبب انعدام التغطية الإعلامية ودورها ودور المواطنين فى المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن تركيز الإعلام ينصب فقط على الأحداث الجارية وأخبار قمم الرؤساء والوزراء.

 

واكد بلال، أن المسئولية تعود إلى قادة هذه المؤسسات لعدم توفير المعلومات الكافية لتسليح الصحفيين والإعلاميين، بجميع الوثائق التى يحتاجها من أجل تغطية فعاليات هذه التكتلات المشتركة، حتى يمكن للإعلام أن يسد الفجوة المعرفية بين الدول فى القارة.

 

وقال رئيس هيئة الاذاعة، إن على رجل الشارع فهم التكتلات المشتركة بين الدول الأفريقية للتعامل معها، مطالبًا بضرورة دعم الإعلام الحكومى، فى ظل تسلح الإعلام الخاص من قبل أصحاب المصلحة وأصحاب المال.


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