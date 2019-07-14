سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 06:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

حبس 10 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة

الأحد، 14 يوليه 2019 05:06 م
حبس 10 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 10 متهمين تم ضبطهم فى عدة مناطق متفرقة بنطاق جنوب محافظة الجيزة، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.
 
نفذت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، بحوزة الخارجين على القانون، والتى تستخدم فى ارتكاب الجرائم المتنوعة.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط 10 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع، وطبنجة و5 طلقات بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
 

اسلحة نارية

ذخيرة

خارجين عن القانون

اسلحه خرطوش

تجارة الاسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزء من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزء من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة