حبس 10 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 10 متهمين تم ضبطهم فى عدة مناطق متفرقة بنطاق جنوب محافظة الجيزة، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

نفذت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، بحوزة الخارجين على القانون، والتى تستخدم فى ارتكاب الجرائم المتنوعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 10 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع، وطبنجة و5 طلقات بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.