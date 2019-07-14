حبس صاحبى مخبز استوليا على 435 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، برئاسة أحمد شديد، بحبس صاحبى مخبزين استوليا على 435 ألف جنيه من أموال الدعم، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجح ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط اثنان من مسئولى المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 435 ألف جنيه، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.