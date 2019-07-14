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حبس صاحبى مخبزين استوليا على 435 ألف جنيه من أموال الدعم فى المرج

الأحد، 14 يوليه 2019 08:15 م
حبس صاحبى مخبزين استوليا على 435 ألف جنيه من أموال الدعم فى المرج دقيق مدعم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، حبس صاحبى مخبزين استوليا على 435 ألف جنيه من أموال الدعم فى المرج.

كان ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط اثنان من مسئولى المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء ، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 435 الف جنيه،  وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

 

 


حبس صاحب مخبزين

اموال الدعم

الدقيق المدعم

تصنيع الخبز

قسم المرج

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