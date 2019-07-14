جمعية القلب الأمريكية: 5 عوامل غير معروفة تهدد صحة قلبك وتعرضك للمخاطر

كتبت أمل علام

كشفت جمعية القلب الأمريكية، أن عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، هى التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ومرض السكرى، وارتفاع الكولسترول فى الدم، وقلة ممارسة الرياضة.

وأضافت أن هناك عوامل آخرى مثل: تلوث الهواء، الشعور بالوحدة، قلة المساحات الخضراء، قلة النوم، والإجهاد، وهى عناصر من حياتنا غالبًا ما تكون مترابطة بأمراض القلب، وتؤثر أيضًا على الأوعية الدموية.

وقال الدكتور أميت خيرا، مدير برنامج أمراض القلب الوقائى فى دالاس: "لا يمكنك التحكم فى بعض هذه الأشياء، لذلك ربما لا نفكر فيها بشكل كاف، يمكن أن تؤثر علينا بشكل مباشر".

وقالت الجمعية، إن تلوث الهواء على سبيل المثال، يؤثر على القلب، فقد أظهرت العديد من الدراسات، أن الهواء الملوث يمثل خطراً على الصحة، خاصة بالنسبة للمسنين، أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور دونالد لويد جونز، رئيس قسم الطب الوقائى بكلية طب فاينبرج، بجامعة نورث وسترن في شيكاغو: "نعلم أن المادة الجسيمية فى الهواء عند امتصاصها فى الرئتين، تسبب التهابًا ينعكس على الفور فى نظام القلب والأوعية الدموية، وهو له آثار سامة مباشرة.

وأضاف أنه على المدى القصير، يتم حث الأشخاص الضعفاء البقاء في منازلهم، أو ارتداء أقنعة عندما يكون الهواء سيئا للغاية، أظهرت دراسة أجريت مؤخراً في الدانمارك، أن فوائد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق للوقاية من النوبات القلبية تفوق مخاطر تلوث الهواء، فى حين أظهرت دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية نُشرت فى يناير فى مجلة American Circulation Association Circulation، إن اتباع نظام غذائى متوسطى صحى، يمكن أن يخفف بعض الضرر الناجم عن تلوث الهواء.

وأشارت جمعية القلب، إلى أنه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى أن نكون على دراية بتلوث الهواء حتى نتمكن من الدفاع عن السياسات التي تتحكم فيه لأنه يؤثر على صحتنا.

وينطبق الشيء نفسه على المساحات الخضراء، التى تشير الدراسات إلى أنها مهمة لصحة القلب، بسبب ارتباطها بالنشاط البدنى، وعادات الأكل الجيدة والرفاهية العقلية.

وأضاف جمعية القلب، إن المجتمعات التى لا تحتوى على مساحات خضراء قد يكون لديها صحارى غذائية، (وهي عبارة عن مناطق خالية من الأغذية الطازجة والصحية) والمشاكل الاجتماعية أيضا لها تأثير على القلب، فإذا كنت لا تشعر بالأمان، فقد تكون أقل ميلًا للقيام بالنشاط البدني،موضحة إن المجتمعات التى لا تحتوى على مساحات خضراء تفتقر للمواد الغذائية،(وهى عبارة عن مناطق خالية من الأغذية الطازجة والصحية) ومشاكل اجتماعية، إذا كنت لا تشعر بالأمان، فقد تكون أقل ميلًا للقيام بالنشاط البدنى.



5عوامل تهدد صحة قلبك

وقال لويد جونز، إن التوتر والعزلة الاجتماعية، التى يمكن أن تؤثر على صحة القلب، يصعب قياسها وتحديدها وعلاجها، مضيفا: يبدو أن هناك علاقة مهمة بين العقل والجسم، مضيفا، إن الأشخاص الذين يعانون من الآثار النفسية للتوتر، والشعور بالوحدة، يميلون إلى التدخين، ويشربون أكثر، ولديهم عادات أكثر فى الأكل والنوم، وأقل نشاطًا بدنيًا، وحتى أقل تعاطيًا للأدوية على النحو المنصوص عليه.

من بين جميع عوامل الخطر المحيطة، قال لويد جونز إن النوم قد يكون أهم العوامل، ويؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وعادات الأكل السيئة ومشاكل الوزن، والرجفان الأذينى، (دقات قلب غير منتظمة محتملة الخطورة)، خاصة إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، (توقف التنفس أثناء النوم)،كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على قلبك.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فى يناير، أن الحصول على أقل من 6 ساعات من النوم فى الليلة، يرتبط بتراكم البلاك فى الشرايين، وهو السبب الكامن وراء أمراض القلب والأوعية الدموية ،و بشكل عام، قد يكون من الصعب قياس عوامل الخطر الأقل شهرة مقارنة بالأرقام المباشرة للوزن، وضغط الدم، والكولسترول، إنها تشكل جزءًا مهمًا من تقييمات صحة القلب للأطباء والمرضى.