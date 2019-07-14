تنفيذ 65 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، لإعادة الانضباط، وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 65 حكما قضائيا متنوعا، وضبط مسجلين خطر، وعاطلين بحوزتهما أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى خرطوش، وتمكن ضباط شرطة المرافق من إزالة 205 مخالفة تعدى وإشغال طريق، ورفع عدد من الإعلانات غير مرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.