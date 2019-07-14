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تموين الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم وسلع فاسدة خلال حملة مكبرة

الأحد، 14 يوليه 2019 07:14 م
تموين الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم وسلع فاسدة خلال حملة مكبرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت مباحث تموين الجيزة من ضبط صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص، وبلغ إجمالى المضبوطات 530 كجم دواجن ومقطعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطرى خلال حملة مكبرة للرقابة على السلع.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وبلغ إجمالى المضبوطات 4 أطنان 600 كجم (زيت زيتون – مخللات) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6960/2019 م جنح مركز شرطة أبو النمرس.

وضبطت الحملة صاحب شركة للاستيراد والتصدير وبلغ إجمالى المضبوطات 58800 قطعة ( حجر بطارية – سوبر جلو – لعب أطفال ) غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8214/2019م جنح قسم شرطة الطالبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظ الجيزة مباحث التموين بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

 


التموين

سلع فاسدة

تموين الجيزة

مباحث التموين

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