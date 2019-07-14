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ترامب يطالب عضوات ديموقراطيات بالكونجرس ذوى الأصول الأجنبية بالعودة حيث أتين

الأحد، 14 يوليه 2019 11:01 م
ترامب يطالب عضوات ديموقراطيات بالكونجرس ذوى الأصول الأجنبية بالعودة حيث أتين ترامب
كتب أحمد علوى

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طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الأحد، عضوات ديمقراطيات فى مجلس النواب من أصول أجنبية، إلى "العودة من حيث أتين"، مما  أدى إلى إثارة الجدل، وخاصة المسئولين الديمقراطيين الذين اتهموه بالعنصرية.

وليست هذه المرة الأولى التى يهاجم فيها ترامب مهاجرين أو دولا فقيرة، إذ شبه العام الماضى دول أفريقية بأنها "أوكار قذرة"، إضافة إلى كلامه عن "غزو" المهاجرين غير القانونيين.

وأشار ترامب فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" إلى "عضوات كونجرس ديمقراطيات تقدميات"، ولم يشير إلى أيا منهن بأسمهالكنه قال: "إنهن أتين فى الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هى الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة فى العالم".

 

وأضاف أنهن "يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا"، واستطرد متسائلا: "لماذا لا يعدن ويساعدن فى إصلاح الأماكن الفاشلة التى أتين منها حيث تتفشى الجريمة؟".

 


ترامب

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عضوات الكونجرس

اخبار العالم

ترامب يهاجم

عضوات ديمقراطيات فى مجلس النواب

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