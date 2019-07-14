تجديد حبس 5 أشخاص تعدوا على مواطن وسرقوا محتويات مسكنه بالسلام 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 5 أشخاص، اقتحموا شقة مواطن واعتدوا عليه، بسب وجود خلافات سابقة بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على 5 أشخاص اقتحموا شقة مواطن، واعتدوا عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من أحد الأشخاص، لقيامه بالحضور للشقة سكنه وبصحبته 4 أشخاص أخرين، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على بعض المنقولات من داخل مسكنه وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه، فى سبيل ذلك استعان ب4 أشخاص لارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهم وأكدوا ما جاء بأقوال الأول، تم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.