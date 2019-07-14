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تجديد حبس 4 متهمين متورطين فى سرقة 87 آلف جنيه من صيدلى فى بولاق

الأحد، 14 يوليه 2019 04:01 م
تجديد حبس 4 متهمين متورطين فى سرقة 87 آلف جنيه من صيدلى فى بولاق محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 4 متهمين متورطين فى سرقة 87 ألف جنيه من صيدلى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صيدلى ببولاق الدكرور.

 

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، تلقت بلاغًا من صيدلى يبلغ من العمر 44 عامًا، أفاد فيه بتعرفه على شخص من خلال تردده على الصيدلية التى يعمل بها لشراء أدوية ولم يقم بسداد قيمتها، وإنه اتصل به لمطالبته بسداد قيمة تلك الأدوية فطلب منه مقابلته بشارع العشرين ببولاق الدكرور، فتوجه لمكان المقابلة مُستقلاً سيارة ملاكى، وتقابل معه، فإصطحبه لإحدى الشقق السكنية.

 

وتابع المجنى عليه فى بلاغه أنه فوجئ بتواجد ثلاثة مجهولين بداخلها استولوا منه على مبلغ 4 آلاف جنيه، وكارد فيزا، واحتجزوه بالشقة ثم سحبوا مبلغ 27 ألف جنيه، وإجراء عمليات شراء بمبلغ 56 ألف جنيه، من الفيزا كارد الخاصة به، وعقب ذلك قاموا بتخديره، والتخلى عنه بسيارته بالقرب من مطلع كوبرى صفط اللبن، وفروا هاربين.


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نصب واحتيال

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صيدلى

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