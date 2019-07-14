تجديد حبس عاطلين شرعا فى قتل شاب بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطلين، بتهمة الشروع فى قتل شاب بمنطقة النهضة بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "كريم. م"، و" حمدي.ع"، عاطلين، اعتديا على المجنى عليه "أسامة.م"، أثناء جلوسهم فى أحد المقاهى، فنشبت بينهم مشاجرة وعلى أثرها قام المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بالسلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة بورود إخطار من مستشفي السلام التخصصي، لقسم السلام أول، يفيد بقيام عاطلين بالتعدي علي آخر بسلاح أبيض، أثناء جلوسهم بأحد المقاهي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.