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تايم: ترامب واجه استقالات لوزرائه أكثر مما واجه أسلافه الخمسة السابقين

الأحد، 14 يوليه 2019 04:40 م
تايم: ترامب واجه استقالات لوزرائه أكثر مما واجه أسلافه الخمسة السابقين ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أصبح لديه أكبر عدد من المسئولين الذين يغادرون حكومته فى أول عامين ونصف من حكمه مقارنة بأى من أسلافه الخمسة السابقين فى فتراتهم الرئاسية الأولى.

 

ووفقا لبيانات جمعها معهد بروكينجز، فإن استقالة وزير العمل ألسكندر أكوستا تمثل مغادرة تاسع عضو حكومى لإدارة ترامب، أى أكثر بواحد عن أعلى نسبة سابقة فى عهد الرئيس جورج بوش الأب.

 

وسبق أن غادر كل من وزير الصحة والموارد البشرية توم برايس، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير شئون المحاربين ديفيد شولكين، ووزير العدل جيف سيشنز، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الداخلية ريان زينكى ووزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسين وسلفها جون كيلى الذى غادر وزارة الأمن الداخلى ليصبح رئيسا لموظفى البيت الأبيض قبل أن يغادر هذا المنصب أيضا.

 

 ولا تشمل القائمة وزير الطاقة ريك بيرى الذى ذكرت تقارير أنه كان لديه خطط للمغادرة.

 

 وفى المقابل رحل ستة وزراء عن الفترة الرئاسية الأولى لريجان، وثمانية خلال رئاسة بوش الأب، وأربعة خلال الفترة الأولى لبل كلينتون واثنين فقط خلال الفترة الأولى لجورج بوش الابن، وثلاثة خلال الفترة الأولى لباراك أوباما.

 

 وغادر ثلاثة من وزراء ترامب عقب فضائح إساءة استخدام الأموال الحكومية لأغراض شخصية وهم برايس وشولكين وزينكى، بينما غادر آخرون عقب صدام مع ترامب مثل تيلرسون الذى وصف ترامب بالأحمق.

 


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