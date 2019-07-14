بيع 328 صكا للأضاحي بقيمة 590400 جنيها بالدقهلية حتى الآن

الدقهلية – سارة الباز

أعلن الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن بيع 328 صكا للأضاحي بقيمة 590400 جنيها على مستوى المحافظة حتى الآن، لافتا إلى تصدر 6 إدارات فى المقدمة بجمع أكبر عدد من صكوك الأضاحى على مستوى المحافظة وشملت على الترتيب: غرب المنصورة، ميت غمر، بنى عبيد، طلخا، أجا، المنزلة بقيمة إجمالية 450800 جنيها .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن المشروع قد حقق نجاحا كبيرا على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة الدقهلية بشكل خاص، على مدار ثلاثة مواسم متتالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صكوك الأضاحي بمحافظة الدقهلية وحدها خلال الموسم الرابع هذا العام المليون جنيها .

وأضاف بأن قيمة الصك تصل إلى 1800 جنيها، ويستطيع المُضَحي شراء الصك بإحدى طريقتين : الأولى من خلال شراء الصك بشكل مباشر من المديرية أو إحدى الإدارات أو الأئمة التابعة لها، والأخذ في الاعتبار عدم دفع أي رسوم أو مبالغ بخلاف المعلن عنها، مشددا على ضرورة الحصول على الصك، أو عن طريق إيداع المبلغ المتصدق به أيًا كانت قيمته سواء صك أو أكثر بحساب وزارة الأوقاف بالبنوك المتفق عليها .

يذكر أن مشروع صكوك الأضاحي قد بدأ في عام 2015 م، واستفاد منه حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.