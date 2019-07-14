بعد قليل.. محاكمة 15 متهمًا باستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 15 متهماً باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمن "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة والعنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.