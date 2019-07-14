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بطريرك الكاثوليك يبدأ زيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية بالهند

الأحد، 14 يوليه 2019 07:23 م
بطريرك الكاثوليك يبدأ زيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية بالهند بطريرك الكاثوليك يبدأ زيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية بالهند
كتبت سارة علام

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بدأ اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك زيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية بالهند بعد أن وصل أمس، مطار ثيروفا نانثابورام بولاية كيرالا فى الهند برفقة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة وفى المطار استقبلهما المطران يوليوس النائب البطريركى بالنيابة عن غبطة البطريرك مار إقليمس، بطريرك كنيسة السيرومالانكار.

استهل الأنبا إبراهيم اسحق زيارته بتفقد دير للراهبات التابع للكنيسة الكاثوليكية وزيارة الكلية الاكليريكية للإيبارشية البطريركية على أن يعود إلى أرض مصر فى الـ17 من يوليو الجارى.


الانبا ابراهيم اسحق

بطريرك الكاثوليك

زيارة بطريرك الكاثوليك للهند

الانبا توماس عدلى

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