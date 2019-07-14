"باص وفرقة موسيقية" لدعوة أهالى بورسعيد للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

خصصت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، باص يحمل فرقه موسيقية للتجول بمحافظة بورسعيد، لدعوة المواطنين للتسجيل فى المنظومة الصحية الجديدة، وإتمام إجراءات الفحص الطبى المجانى.

وتوزع الفرق المصاحبة للباص أوراق دعائية للمشروع، وتتضمن آليات التسجيل فى المشروع وكيفية الاستفادة من خدماته.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.