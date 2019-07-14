سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 01:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

النقض: مد أجل النطق بالحكم أكثر من مرة جائز

الأحد، 14 يوليه 2019 12:30 ص
النقض: مد أجل النطق بالحكم أكثر من مرة جائز محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت محكمة النقض، إنه يحق للمحكمة مد أجل الحكم أكثر من مرة ولا عيب عليها فى ذلك، مضيفة، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم، إنما حدد القانون التوقيع عليه فى ظرف 8 أيام من يوم النطق به، حتى أنه يصبح باطلاً بانقضاء مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.

وأكدت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 7150 لسنة 78 قضائية، "لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى مدت أجل الحكم أكثر من مرة".


محكمة النقض

قانون الإجراءات الجنائية

قانون المرافعات

المدة القانونية للتوقيع على الحكم

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال ببما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال ببما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

باريس سان جيرمان يحدد شرطه لعودة نيمار إلى برشلونة

باريس سان جيرمان يحدد شرطه لعودة نيمار إلى برشلونة

مصر تحتضن أعضاء مجلس النواب الليبى للتشاور حول دور البرلمان فى بناء الدولة الحديثة.. 80 نائبًا ليبيًا يبحثون بالقاهرة سبل التعامل مع الأزمة الليبية.. برلمانيون لـ"اليوم السابع": مصر تدعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب

مصر تحتضن أعضاء مجلس النواب الليبى للتشاور حول دور البرلمان فى بناء الدولة الحديثة.. 80 نائبًا ليبيًا يبحثون بالقاهرة سبل التعامل مع الأزمة الليبية.. برلمانيون لـ"اليوم السابع": مصر تدعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب

مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة

مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة

أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

الأولى على الثانوية العامة "دمج" بالقليوبية: إعاقتى لم تمنعني من التفوق

الأولى على الثانوية العامة "دمج" بالقليوبية: إعاقتى لم تمنعني من التفوق

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

سفير الاتحاد الأوروبى: اهتمام كبير بالسياحة فى مصر لشواطئها الخلابة

سفير الاتحاد الأوروبى: اهتمام كبير بالسياحة فى مصر لشواطئها الخلابة

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة