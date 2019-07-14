المبعوث الأممى لليمن: قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا بصنعاء

أ ش أ

أعرب المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، عن قلق الأمم المتحدة من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال جريفيث في نبأ عاجل، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية "نحث الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسري والمعتقلين الموقعة في ستوكهولم".

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أصدرت في وقت سابق، أحكاما بإعدام 30 مختطفا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الرياض غدا الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.