المبعوث الأممى لليمن: قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا بصنعاء

أعرب المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، عن قلق الأمم المتحدة من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا فى العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال جريفيث في نبأ عاجل، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية "نحث الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسري والمعتقلين الموقعة في ستوكهولم".
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أصدرت في وقت سابق، أحكاما بإعدام 30 مختطفا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الرياض غدا الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.
المبعوث الأممى لليمن: قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا بصنعاءالأحد، 14 يوليه 2019 05:43 م
المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، عن قلق الأمم المتحدة من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا فى العاصمة اليمنية صنعاء.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
جولة الفرصة الأخيرة للمبعوث الأممى لليمن.. جريفيث يزور مسقط بعد روسيا والإمارات.. ويلتقى قيادات الحوثى لإنقاذ اتفاق ستكهولم.. حكومة اليمن تمنحه مهلة.. وهادى يؤكد: عليه مراجعة تجاوزاته مع الحوثىالجمعة، 05 يوليه 2019 05:00 م
عقب اتهام جريفيث بالانحياز للحوثى..مسئولة أممية تزور الرياض لبحث أزمة اليمنالسبت، 08 يونيو 2019 10:23 ص
هل تدفع "الحديدة"جريفيث للاستقالة؟..اتهامات للمبعوث الأممى بالتواطؤ مع الحوثى وعقد لقاءات سرية.. رسالة شكر أممية لزعيم الميليشيا تثير غضب اليمنيين.. وسفير بريطانيا يرد بتغريدة صادمةالثلاثاء، 28 مايو 2019 06:30 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة