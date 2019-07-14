سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 02:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الكويت تشهد خسوفا جزئيا للقمر الأربعاء المقبل

الأحد، 14 يوليه 2019 02:29 م
الكويت تشهد خسوفا جزئيا للقمر الأربعاء المقبل خسوف القمر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المؤرخ والفلكي الكويتي العضو الشرفي للجمعية الفلكية البريطانية عادل السعدون، إن الكويت ستشهد خسوفا جزئيا في تمام الساعة 32ر12 بعد منتصف ليل يوم الأربعاء المقبل.

 

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن الخسوف يبدأ عندما يدخل القمر في ظل الأرض الساعة الثامنة مساء وينخسف جزئيا، ويستمر ذلك حتى الساعة 32ر12 بعد منتصف الليل، ليعاود بعد ذلك للاكتمال في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

 

وأوضح أن خسوف القمر يحدث دائما عندما يكون القمر في حالة البدر، وفي الجهة المظلمة من الأرض، وبعد اصطفاف الشمس والأرض والقمر على خط واحد، فمتوسط بعد القمر عن الأرض 380 ألف كيلومتر. لافتا إلى أنه بسبب دخول القمر منطقة ظل الأرض التي تمتد إلى مليون و400 ألف كيلومتر، فإن الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر، موضحا أن القمر جرم مظلم مثل الأرض لا ينير، بل يعكس أشعة الشمس، ويصبح لونه أسود.

 

ولفت إلى أن العام يشهد عادة خسوفين أو ثلاثة للقمر، وأحيانا وبشكل نادر تحدث أربعة خسوفات في كل عقد من الزمان، مشيرا إلى أن خسوف الأربعاء المقبل، يعد الثاني للقمر خلال العام الجاري، لينتهي بذلك موسم الخسوفات القمرية في عام 2019.

 


الكويت

خسوف القمر

الشمس

البدر

اخبار الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة