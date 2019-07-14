"القتل وحيازة سلاح أبيض"..تطورات التحقيق مع فتاة متهمة بقتل سائق بالعياط

وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان اذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.

وقالت دينا المقدم المحامية ،والتى تولت الدفاع عن الفتاة المتهمة، إن الاتهامات الموجهة إلى موكلتها هى اتهامات أولية، لحين تاكد جهات التحقيق من صحة ما جاء على لسان الفتاة، من أنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس.

وكشفت التحريات الأولية، إن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.



وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها ، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.