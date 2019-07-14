الصين وألمانيا تنهيان مناورات عسكرية مشتركة حول الدعم الطبى

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أنهت القوات المسلحة فى كل من الصين وألمانيا مناورات عسكرية مشتركة حول الدعم الطبى، وذلك فى قاعدة "فيلدكيرشن" العسكرية جنوبى ألمانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن المناورات التي بدأت أمس الأول /الجمعة/ ركزت على سيناريوهات الطوارئ والدعم الطبي، مثل كيفية التعامل وعلاج الإصابات خلال تفشي الأمراض، لاسيما الكوليرا، وذلك لتحسين قدرة القوات على التعامل مع هذه الحالات بطريقة منسقة وتبادل الخبرات ذات الصلة.

وأضافت الوزارة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر وحدات عسكرية طبية صينية كاملة مزودة بمعدات ميدانية في أوروبا.

وكانت وحدات طبية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني قد شاركت خلال السنوات الماضية في جهود مكافحة تفشي الإيبولا في سيراليون وليبيريا، وعمليات إغاثية في لاوس، وعيادات مجانية بالتعاون مع الجيش الفيتنامي.