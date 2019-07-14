السجن المشدد 5 سنوات لـ7 أشخاص سرقوا مزرعة مواشى بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 7 أشخاص قاموا بسرقة مزرعة مواشى، بمركز بلبيس بالشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 1436 لسنة 2019 جنايات بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "عمر فتحي السيد" 31 سنة عامل بمزرعة مقيم جلفيا مركز بلبيس، أثناء تواجده داخل مزرعة مجدي يوسف فهمي، دائرة مركز بلبيس، وبرفقته زوجته" فادية ع ع" 23 سنة قام عدد من الأشخاص بالدخول إلى المزرعة وشل حركتهم وتهديدهم بسلاح نارى وسرقة مواشى من المزرعة.

توصلت تحريات ضباط مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، عن قيام 7 أشخاص بينهم كل كل من " حسام ع م" 41 سنة عامل مقيم المطرية، و" عادل ع م" 42 سنة سائق مقيم المرج و" عمرو إ " 28 سنة عاطل مقيم الهجانة مدينة نصر، بارتكاب الواقعة والدخول إلي المزرعة، وتهديد المجني عليهما بسلاح إلي وسرقة عدد من رءوس الماشية، داخل سيارتين ربع نقل، ولاذوا بالفرار، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.