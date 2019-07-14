السابع مكرر علمى بأزهر أسيوط: سألتحق بكلية الطب لخدمة المرضى الفقراء

أسيوط ـ محمود عجمي

قالت سارة علاء الدين جلال، الحاصلة على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية، شعبة علمى بالثانوية الأزهرية بأسيوط بمعهد أسيوط النموذجى بمجموع 99.54 % بمدينة أسيوط، أنها كانت متوقعة أن تكون ضمن الأوائل، مشيرة إلى أن الدكتور على عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بأسيوط، أبلغ والدها بالنتيجة.

وعبرت الطالبة سارة علاء الدين جلال، عن سعادتها بانتمائها للأزهر الشريف وتفوقها، مطالبة بتجديد علوم الأزهر لكى تعتمد على الفهم وليس الحفظ فقط وتواكب متطلبات العصر، وبذلك تكون البداية الحقيقة لتجديد الخطاب الدينى وإنها سوف تواصل تعليمها بالتعليم الأزهرى بالالتحاق بكلية طب الأزهر.

وأشارت سارة علاء الدين بأنها كانت تذاكر من 4 إلى 10 ساعات يوميا، يتخللها فترات لقراءة القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على كتب المعهد وأنها تتمنى دخول كلية الطب جامعة الأزهر لخدمة المرضى الفقراء، مضيفة: "أنها أكبر أخواتها ولديها أخوها أحمد أولى ثانوى أزهرى ومحمد ثانية إعدادى أزهرى وفاطمة ثانية ابتدائى أزهر أيضا ووالدها يعمل مدير عام بالمساحة ومنتدب بالرى بالوادى الجديد ووالدتها ربة منزل وأنها تهوى القراءة فى أوقات الفراغ.

وأوضحت سارة علاء الدين، أن الفضل فى تفوقها إلى الله ورسوله والقران ثم والديها اللذين كانا يوفران الوقت لها للمذاكرة.

وهنأ الدكتور على عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية الطالبة سارة علاء الدين جلال على، القسم العلمى بمعهد فتيات أسيوط النموذجى، لحصولها على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا على دعمه الكامل لطلاب الأزهر وتفوقهم الكامل.



سارة علاء الدين السابع مكرر علمى بازهر أسيوط



سارة علاء الدين السابع مكرر علمى بازهر أسيوط



سارة علاء الدين السابع مكرر علمى بازهر أسيوط



سارة علاء الدين السابع مكرر علمى بازهر أسيوط