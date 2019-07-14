سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الرى: استكمال إزالة التعديات النيلية بدمياط والغربية

الأحد، 14 يوليه 2019 12:27 م
الرى: استكمال إزالة التعديات النيلية بدمياط والغربية إزالة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، أنه يتم اليوم استكمال أعمال إزالة مخالفات الردم بقرى " دهتوره و شبرا اليمن وكفر نعمان بمحافظة الغربية بمعرفه المخالفين وجارى استمرار إزالة مخالفات الردم بقريتى ميت دمسيس كفر سرنجا بمحافظه الدقهلية بمعرفه المخالفين.

من جانبه أكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

ووجهت الوزارة بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 

 

 


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

آس الإسبانية ترشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

آس الإسبانية ترشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

ديسكتر فليتشر مخرجاً للجزء الثالث من سلسلة Sherlock Holmes

ديسكتر فليتشر مخرجاً للجزء الثالث من سلسلة Sherlock Holmes

ننشر فيديو لانقطاع الكهرباء عن حى مانهاتن بالولايات المتحدة

ننشر فيديو لانقطاع الكهرباء عن حى مانهاتن بالولايات المتحدة

"40 مليون خلفكم أيها المحاربون".. صحف الجزائر تطالب بإقصاء نيجيريا من الكان

"40 مليون خلفكم أيها المحاربون".. صحف الجزائر تطالب بإقصاء نيجيريا من الكان

فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة