الدفاع الروسية: إرسال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" إلى تركيا

موسكو(أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه تم إرسال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا، وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن ثلاث طائرات روسية محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت فى قاعدة "مرتد".

يذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى التقنى كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضى بدء إرسال هذه المنظومة إلى تركيا، مؤكدة على تنفيذ الصفقة فى المواعيد المتفق عليها.

يشار إلى أن اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا وقعت فى ديسمبر 2017 بأنقرة، حيث تحصل الأخيرة بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا .. وأثارت هذه الصفقة حفيظة واشنطن، التى ترى ضرورة أن تشترى تركيا تقنيات عسكرية من صنع أمريكى أو أطلسي، كونها عضواً فى حلف شمال الأطلسى.