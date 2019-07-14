الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى معارك الضالع وأسر أحد قادتهم

إيمان حنا

أوقعت قوات الجيش اليمنى، اليوم، خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية في جبهة قعطبة، غربي محافظة الضالع، وأسرت عددا من عناصرها بعد محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش.

ونقل مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش كسرت هجوما متزامنا للمليشيات الانقلابية في عدة مواقع بمديرية قعطبة، وتمكنت من أسر عدد من عناصر المليشيات بينهم القيادي المدعو أبو شريف حزام عبدالله، بالاضافة الى وقوع خسائر مادية في صفوف المليشيات الحوثية.

ومن جهة أخرى سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثى، بنيران أبطال الجيش اليمنى في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا، وجرح آخرون في عملية استدراج محكمة لأبطال الجيش الوطنى بجبهة صرواح.

وأضاف بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية بذات الجبهة، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية.