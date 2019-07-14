الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا على الحوثيين تجاه صنعاء

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أكد نائب رئيس المركز الإعلامى بالجيش اليمنى المقدم صالح القطيبى، أن الجيش الوطنى حقق مكاسب كبيرة على مليشيا الحوثى الانقلابية، مؤكدا استمرار المعارك فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال القطيبي ـ في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد ـ إن الجيش الوطني على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تم تحرير أكثر من 150 كيلو مترا اتجاه العاصمة، مؤكدا انهيار الميلشيات الحوثية.

وأوضح أن الطائرتين التي تم إسقاطهما صباح اليوم تهدفان إلى التجسس على مواقع الجيش الوطني، في جبهة صرواح، مؤكدا مقتل 20 عنصرا من عناصر ميلشيات الحوثي خلال المعارك الدائرة في مأرب، في محاولة منهم لاستعادة مواقع سيطر عليها الجيش.

وأضاف أنه تم تدمير آليتان عسكريتان، ومازالت المعارك مستمرة في جبهات القتال في اليمن، موضحا أن مليشيا الحوثي تقوم باستقطاب عدد من الطلاب إلى المراكز الصيفية، لتدريبهم على شئون القتال للزج بهم في جبهات القتال ضد الجيش الوطني.

وأكد المقدم صالح القطيبي أن الجيش الوطني استطاع تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية "ناطع" في محافظة البيضاء وسلسلة جبال "صوان"، ومحافظة "صعدة"، مشددة على أن قوات الجيش الوطني مصرة على تحرير ميناء الحديدة، باعتباره الشريان الوحيد الذي يغذي المليشيات بالسلاح من قبل إيران.

وأضاف أن هناك استعدادات وتدريبات وخطط تضعها القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية اليمنية والقائد الأعلى عبد ربه منصور هادي، والقيادة العسكرية الميدانية في المناطق العسكرية السبع على مستوى البلاد بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية للسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعرب القطيبي عن شكره وتقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لمساندة الشعب اليمني لاستعادة شرعيته من الميليشيات الانقلابية.