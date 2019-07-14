التنمية المحلية تفتتح المركز التكنولوجى بمركز ديروط فى أسيوط

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية أهمية ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمدن والأحياء فى المحافظات بما يساهم فى توصيل الخدمات للمواطنين فى أقل وقت ممكن مع فصل متلقى الخدمة عن مؤديها وتحقيق النزاهة والشفافية والمساواة بين الجميع والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم الحكومية بسهولة.

جاء ذلك خلال افتتاح المركز التكنولوجى بمركز ديروط ، فى محافظة أسيوط، والذى يهدف إلى ميكنة نظام التشغيل والمتابعة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتسهيل تقديم الطلبات ذات الصلة باحتياجات المواطنين وشكواهم ومتابعتها والحصول على رد الجهة المختصة وتمكين المواطن من متابعة تنفيذ طلبه من خلال الاستعلام عن موقف التنفيذ إلكترونيا من خلال المركز ورفع كفاءة الأداء نتيجة ميكنة العمليات وتدريب العاملين ومتابعة التنفيذ داخل الوحدة المحلية إلكترونيا ورفع كفاءة الأداء نتيجة ربط النظام الالكترونى للمركز بالإدارات المختلفة داخل الوحدة المحلية.

وطالبت وزارة التنمية المحلية، مدير المركز بسرعة وتسهيل إجراءات المواطنين والتنويه على مكتب الاستعلامات وهو مكان استقبال طلب المواطن بدقة و توجيه للشباك المنوط به إنهاء إجراءات الطلب حتى يشعر المواطن بالرضا.

ويشتمل عمل المركز بالنظام التكنولوجى الجديد على عدة خدمات منها خطوات تركيب عداد كهرباء وعداد مياه وإجراءات تراخيص مبانى وتعديل رخصة محل للنشاط وتعديل رخصة محل للشركاء وتنازل عن رخصة محل وطلب الغاء رخصة.