التحقيق فى سرقة 22 ألف جنيه من مواطن عقب سحبهم من بنك فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق فى واقعة سرقة 3 متهمين مبلغ مالى من مواطن عقب سحبه من أحد البنوك بمركز العياط، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بتعرض أحد رواد البنوك بمنطقة العياط لسرقة مبلغ مالى قدره 22 ألف جنيه، عقب سحبه ذلك المبلغ من البنك، وبإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم سيدة، وتمكنت من ضبطهم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات معهم.