سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

التحقيق فى سرقة 22 ألف جنيه من مواطن عقب سحبهم من بنك فى العياط

الأحد، 14 يوليه 2019 04:00 م
التحقيق فى سرقة 22 ألف جنيه من مواطن عقب سحبهم من بنك فى العياط سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق فى واقعة سرقة 3 متهمين مبلغ مالى من مواطن عقب سحبه من أحد البنوك بمركز العياط، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بتعرض أحد رواد البنوك بمنطقة العياط لسرقة مبلغ مالى قدره 22 ألف جنيه، عقب سحبه ذلك المبلغ من البنك، وبإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم سيدة، وتمكنت من ضبطهم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات معهم.


العياط

الجيزة

22 الف جنيه

سرقة مبالغ مالية

سرقة بنك

سرقة اموال

السرقة امام البنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة