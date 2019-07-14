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البحرية الليبية تنقذ 53 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها

الأحد، 14 يوليه 2019 06:21 ص
البحرية الليبية تنقذ 53 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها مهاجرين
وكالات الأنباء

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أعلن المتحدث الرسمى باسم القوات البحرية الليبية، صباح اليوم الأحد، عن إنقاذ 53 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن قارب مطاطى قبالة سواحل ليبيا غربى البلاد.

وقال فى تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن "نظرا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أى اختراق أمنى و مكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير شرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية مستمرون فى تأدية دورنا الإنسانى فى البحر".

وأكد أن "من هذا المنطلق بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة نقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربى لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق تليل يوم السبت 13 يوليو/تموز 2019 من إنقاذ قارب مطاطى على متنه 53 مهاجر غير شرعى من بينهم عدد 10 نساء وعدد طفل واحد".

وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالى 40 ميل شمال صبراتة"، مضيفاً بأن "المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة موزعة كالآتى كاميرون عدد 11 رجل، وعدد 3 نساء ونيجيريا عدد 1 رجل، والسنغال عدد 5 رجال والنيجر عدد 1رجل، بالإضافة إلى ساحل العاج عدد 10 رجال، و امرأة واحدة، وعدد طفل واحد، وغينيا كوناكرى عدد 14 رجل، وعدد امرأة واحدة، ومالى عدد 3 نساء، والتوجو إمراة واحدة، وأفريقيا الوسطى امرأة واحدة".

وقال قاسم إن "المهاجرين غير شرعيين تم الوصول بهم حوالى الساعة 19:30 إلى ميناء مصفاة الزاوية لنقلهم وإنزالهم فى نقطة الإنزال لحرس السواحل بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر".


مهاجرين

ليبيا

هجرة غير شرعية

البحرية الليبية

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