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الإفتاء توضح ما يجب فعله فى حال عدم الوفاء بالنذر.. فيديو

الأحد، 14 يوليه 2019 03:30 ص
الإفتاء توضح ما يجب فعله فى حال عدم الوفاء بالنذر.. فيديو الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى
كتب على عبد الرحمن

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بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردت فيه على سؤال أحد المتابعين حول حكم عدم الوفاء بالنذر.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر فى قولته تعالى:" عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"

وتابع مدير إدارة الفتوى الشفوى:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" كفارة النذر كفارة اليمين"، ويمكن لمن يجد صعوبة فى الوفاء بالنذر أن يطعم 10 مساكين وهذا يكفى."


النذر

كفاره النذر

حكم عدم الوفاء بالنذر

الافتاء

دار الافتاء

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