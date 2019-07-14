الأولى على الثانوية العامة بالشرقية:لم أتوقع مجموعى وكل تفكرى إزاى أفرح أسرتى

الشرقية- فتحية الديب

بدموع الفخر والفرح سويا، أعربت الطالبة دنيا عادل السيد، 18 سنة، بنت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والحاصة علي المركز الأول دمج فى شهادة الثانوية العامة، إنها لم تتوقع أن تشاهد اسمها فى كشوف الأوائل، ولم تصدق نفسها عندما اتصل وزير التربية والتعليم بوالدها وأخبره بتفوقها.

وأضافت الطالبة: أنها حصلت على مجموعة 97.22 % شعبة علمى علوم، وأنها كانت كثيرا ما تذهب للمدرسة وهى الثانوية بنات بإدارة بلبيس التعليمية، وكانت تذاكر يوميا 7 ساعات فى اليوم، وتذاكر من الكتاب المدرسى، وتحافظ على الصلاة.

وعن طموحها: قالت أنها لم تتوقع أن تحصل علي هذا المجموع لمعاناتها من ظروف صحية، جعلتها تفقد الثقة في قدرتها علي التفوق، ولكنها اجتهدت أكثر مما يطلب منها لكى تفرح أسرتها، وأن تفوقها أسرتها شريكة فيها بنسبة 100% حيث كانت الأسرة توفر لها كافة المتطلبات، وأنها لم تحدد بعد الكلية التى تلتحق بها، وسوف تتحدث مع أسرتها بشان اختيار الكلية المناسبة لها ولظروفها الخاصة.

فيما إجهشت "أم أحمد" والدة الطالبة دنيا فى البكاء الشديد، من فرحتها بتفوق نجلتها الصغرى وحصولها علي المركز الأول، وقالت إنها عانت فى حياتها حيث تعرضت لظروف صحية وهى طالبة فى الصف الأول الثانوى العام، نتيجة إهمال طبى، وجعلها تلتحق بنظام الدمج، وأنها فتاة هادية ومجتهدة وكل حياتها فى المذاكرة وتساعدها كثيرا فى شئون المنزل.

فيما قالت أمال فاضل الطحاوى، مديرة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بلبيس، إن "دنيا" طالبة مثالية ومكافحة، وكانت كثيرا ما تذهب للمدرسة، كما أنها قريبة جدا من الطلاب وتقوم بدور الأم قبل المديرية للطلاب وتحتويهم، وأن إدارة المدرسة سوف تقيم حفل لتكريم "دنيا" وأوائل المدرسة من طلاب الثانوية العامة.